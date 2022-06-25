Selin Ciğerci Bikini Mikini Dinlemedi! Yüzündeki Değişim Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Öyle Bir Şey Yapmış Ki…
Takipçilerinin sorularını yanıtsız bırakmayan Selin Ciğerci, estetik ile ilgili önemli bir itirafta bulundu. Peki, Selin Ciğerci estetik mi yaptırdı? Selin Ciğerci neresine estetik yaptırdı? Selin Ciğerci estetik iddialarına ne dedi? İşte, ayrıntılar...
Aynı isim ile ikinci kez nikah masasına oturma kararı almasıyla herkesi şaşırtan Selin Ciğerci’den estetik yaptırdığına dair iddialara ilk kez yanıt geldi. Takipçilerinin sorularını yanıtsız bırakmayan Selin Ciğerci, estetik ile ilgili önemli bir itirafta bulundu. Peki, Selin Ciğerci estetik mi yaptırdı? Selin Ciğerci neresine estetik yaptırdı? Selin Ciğerci estetik iddialarına ne dedi? İşte, detaylar…
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25 Haz 2022 - 17:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.