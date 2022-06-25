- 25 Haz 2022 - 17:29

Selin Ciğerci Bikini Mikini Dinlemedi! Yüzündeki Değişim Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Öyle Bir Şey Yapmış Ki…

Takipçilerinin sorularını yanıtsız bırakmayan Selin Ciğerci, estetik ile ilgili önemli bir itirafta bulundu. Peki, Selin Ciğerci estetik mi yaptırdı? Selin Ciğerci neresine estetik yaptırdı? Selin Ciğerci estetik iddialarına ne dedi? İşte, ayrıntılar...

Aynı isim ile ikinci kez nikah masasına oturma kararı almasıyla herkesi şaşırtan Selin Ciğerci’den estetik yaptırdığına dair iddialara ilk kez yanıt geldi. Takipçilerinin sorularını yanıtsız bırakmayan Selin Ciğerci, estetik ile ilgili önemli bir itirafta bulundu. Peki, Selin Ciğerci estetik mi yaptırdı? Selin Ciğerci neresine estetik yaptırdı? Selin Ciğerci estetik iddialarına ne dedi? İşte, detaylar…

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25 Haz 2022 - 17:29 - Magazin

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