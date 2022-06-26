Selin Ciğerci Yüzündeki Değişim Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Bikinili Pozları Bile Fark Edilmedi... Öyle Bir Şey Yapmış Ki…

Aynı isim ile ikinci kez nikah masasına oturma kararı almasıyla herkesi şaşırtan Selin Ciğerci’den estetik yaptırdığına dair iddialara ilk kez yanıt geldi. Takipçilerinin sorularını yanıtsız bırakmayan Selin Ciğerci, estetik ile ilgili önemli bir itirafta bulundu. Peki, Selin Ciğerci estetik mi yaptırdı? Selin Ciğerci neresine estetik yaptırdı? Selin Ciğerci estetik iddialarına ne dedi? İşte, detaylar…

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