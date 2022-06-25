- 25 Haz 2022 - 17:30

Temmuz Ayında Yapılacak Zam Açıklandı! Bakan Bilgin’den Gelen Bomba Açıklama Geldi! Enflasyonun Üzerinde…

Emekli ve memurların zamlarına ilişkin ilk kez rakam veren Bakan Bilgin, ek zam ve iyileştirmeler ile ilgili de konuştu! Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ara zam ile ilgili ne dedi? İşte, yeni gelen açıklamalar...

Yaklaşan ara zam ile ilgili arka arkaya açıklama yapmaya başlamış olan Ak Parti kurmayları arasına bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de eklendi. Emekli ve memurların zamlarına ilişkin ilk kez rakam veren Bakan Bilgin, ek zam ve iyileştirmeler ile ilgili de konuştu! Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ara zam ile ilgili ne dedi? Memur ve emekliler yüzde kaç temmuz zammı alacak? İşte, detaylar…

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25 Haz 2022 - 17:30 - Ekonomi

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