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25 Haz 2022 - 17:30

Survivor Yarışmasında İlk Dokunulmazlık İfşa Edildi! Nagihan Karadere’den Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! Acun Ilıcalı Delirecek…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yine bir ifşa ortalığın sallanmasına neden oldu! Nagihan Karadere’nin elenmesinin ardından Acun Medya’da resmen ipler inceldiği yerden koptu! Acun Ilıcalı’nın delireceğine dair yorumlar yapılmaya başlandı! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmasının kazananı ismi kim oldu?