Survivor Yarışmasında İlk Dokunulmazlık İfşa Edildi! Nagihan Karadere’den Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! Acun Ilıcalı Delirecek…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yine bir ifşa ortalığın sallanmasına neden oldu! Nagihan Karadere’nin elenmesinin ardından Acun Medya’da resmen ipler inceldiği yerden koptu! Acun Ilıcalı’nın delireceğine dair yorumlar yapılmaya başlandı! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmasının kazananı ismi kim oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ayşe Yüksel ve Adem Kılıççı arasında yaşanan final oyununda oyunu kazanan Adem Kılıççı olmuştu. Potaya son giren isimse Hikmet Tuğsuz olmuştu. Nagihan Karadere’nin dün akşam elenmesinin ardından yeni bölüm için çalışmalar başladı! Peki, bu akşamın kazanan ismi kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.