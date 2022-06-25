- 25 Haz 2022 - 17:30

Survivor Yarışmasında İlk Dokunulmazlık İfşa Edildi! Nagihan Karadere’den Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu! Acun Ilıcalı Delirecek…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yine bir ifşa ortalığın sallanmasına neden oldu! Nagihan Karadere’nin elenmesinin ardından Acun Medya’da resmen ipler inceldiği yerden koptu! Acun Ilıcalı’nın delireceğine dair yorumlar yapılmaya başlandı! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmasının kazananı ismi kim oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ayşe Yüksel ve Adem Kılıççı arasında yaşanan final oyununda oyunu kazanan Adem Kılıççı olmuştu. Potaya son giren isimse Hikmet Tuğsuz olmuştu. Nagihan Karadere’nin dün akşam elenmesinin ardından yeni bölüm için çalışmalar başladı! Peki, bu akşamın kazanan ismi kim oldu?

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25 Haz 2022 - 17:30 Ankara- Yaşam

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