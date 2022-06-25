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25 Haz 2022 - 17:57

Buse Varol’un Gönül Dağı Dizisinden Kazanacağı Miktar Mosmor Kesti! Alişan Devreye Girince; Haftalık Öyle Paralar Kazanacak Ki… “Pes!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’un Gönül Dağı dizisine gireceğine dair iddialar gündemi sallayıp geçmişti. Şimdiyse Buse Varol’un Gönül Dağı dizisinden kazanacağı para dengeleri alt üst etti. Alişan’ın devreye girmesiyle birlikte sadece 1 ay içerisinde servet kazanacak olan Buse Varol, “Pes” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…