Masterchef Yarışmasına Dilara Başaran Yine Geliyor! Bu Kez Herkesin Kabusu Olacak; Seyirci Televizyonları Kırmasa İyi! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının finalinden hemen sonra ekranlardaki macerasına başlayacak olan Masterchef yarışması için fragmanlar ekranlarda dönmeye başladı. Mehmet Yalçınkaya’nın uzaktan akrabası olduğu konuşulan Dilara Başaran’ın Acun Medya’yla yeniden masaya oturması ise sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu! Peki, Masterchef Dilara Başaran yarışmacı olarak mı Masterchef’e giriş yapacak?

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