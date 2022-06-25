- 25 Haz 2022 - 18:27 G: 25 Haz 2022 - 18:31

Masterchef Yarışmasına Dilara Başaran Yine Geliyor! Bu Kez Herkesin Kabusu Olacak; Seyirci Televizyonları Kırmasa İyi! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef için sayılı günler kaldı. Masterchef yarışmasına damgasını vuran Dilara Başaran’ın 2022 sezonunda olacağı gündeme bomba gibi düştü. Yarışmacıların kabusu olacak Dilara Başaran için sosyal medya kullanıcıları; “Bu ekonomide televizyonu kırmazsam iyi” yorumlarında bulundu! Peki, Masterchef yarışmasına Dilara Başaran geliyor mu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının finalinden hemen sonra ekranlardaki macerasına başlayacak olan Masterchef  yarışması için fragmanlar ekranlarda dönmeye başladı. Mehmet Yalçınkaya’nın uzaktan akrabası olduğu konuşulan Dilara Başaran’ın Acun Medya’yla yeniden masaya oturması ise sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu! Peki, Masterchef Dilara Başaran yarışmacı olarak mı Masterchef’e giriş yapacak?

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25 Haz 2022 - 18:27 Ankara- Yaşam

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