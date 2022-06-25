Seren Serengil Sosyal Medyanın Diline Düştü! Her Bir Detayından Olay Çıkıyor! “Perde Giymiş Gibi!” Tepkiler Arka Arkaya…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, sosyal medyanın diline düştü. Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olarak bulunan Seren Serengil, programın sezon finali vermesiyle birlikte yeni projelerde yer almaya başlamıştı. Kısa bir süre önce yeni bir işe atılım sağlayan Seren Serengil’e “Perde giymiş gibi” yorumları yapıldı! İşte Seren Serengil’in tepkileri patlatan o paylaşımı…
Söylemezsem Olmaz programında yaptığı yorumlarla fırtınalar estiren Seren Serengil, iddialara göre bu sezon ayrılacaktı. Kendi masasını kuracağını açıklayan Seren Serengil, yaz sezonunun giriş yapmasıyla birlikte yaza damgasını vuracak bir şarkı çıkarmıştı. 3 gün içerisinde 600 bini aşkın izlenme alan Seren Serengil’in yeni şarkısı ortalığın karışmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.