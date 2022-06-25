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25 Haz 2022 - 18:49

Seren Serengil Sosyal Medyanın Diline Düştü! Her Bir Detayından Olay Çıkıyor! “Perde Giymiş Gibi!” Tepkiler Arka Arkaya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, sosyal medyanın diline düştü. Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olarak bulunan Seren Serengil, programın sezon finali vermesiyle birlikte yeni projelerde yer almaya başlamıştı. Kısa bir süre önce yeni bir işe atılım sağlayan Seren Serengil’e “Perde giymiş gibi” yorumları yapıldı! İşte Seren Serengil’in tepkileri patlatan o paylaşımı…