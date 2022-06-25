Survivor Adem’den Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Ilıcalı, Murat Ceylan Dinlemedi; Son Noktasına Gelince… “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Adem Kılıççı, en sonunda çileden çıktı! Adeta yumruk yumruğa karışan Adem Kılıççı’nın Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan’ı gözüne gözükmediği görüldü. Son noktasına gelen Adem Kılıççı, öyle sözlerde bulundu ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Nagihan Karadere hayallerine veda etmişti. Adem Kılıççı’nın bireyselliği dokunulmazlığı kazanmasıyla birlikte Hikmet Tuğsuz, potaya giren son isim olmuştu. Ayşe Yüksel, Nagihan Karadere ve Hikmet Tuğsuz arasından hayallerine veda eden isim şok bir şekilde Nagihan Karadere olmuştu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek Survivor’da Adem Kılıççı’nın çileden çıktığı gözler önüne serildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.