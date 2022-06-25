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25 Haz 2022 - 19:22

Survivor Adem’den Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Ilıcalı, Murat Ceylan Dinlemedi; Son Noktasına Gelince… “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Adem Kılıççı, en sonunda çileden çıktı! Adeta yumruk yumruğa karışan Adem Kılıççı’nın Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan’ı gözüne gözükmediği görüldü. Son noktasına gelen Adem Kılıççı, öyle sözlerde bulundu ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…