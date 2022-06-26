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26 Haz 2022 - 22:33

Survivor Finaline Günler Kala Şampiyon İsmi Semih Öztürk İfşa Etti! Survivor Ekstra'dan Kovulmuştu; Kupanın Üzerine Yazılan İsmi Resmen Açıkladı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un şampiyonu; Acun Ilıcalı’nın eski sağ kolu tarafından açıklandı! Semih Öztürk, alenen yarışmanın şampiyonunu açıklayınca ağızlar açık kaldı! Kovulduğu konuşulan Semih Öztürk’ün kupanın üzerinde yazan ismi açıklaması sosyal medyanın karışmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…