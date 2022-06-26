Survivor Şampiyonu Semih Öztürk Tarafından İfşa Edildi! Kovulmuştu; Kupanın Üzerine Yazılan İsmi Resmen Açıkladı! Meğer O İsim…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un şampiyonu; Acun Ilıcalı’nın eski sağ kolu tarafından açıklandı! Semih Öztürk, alenen yarışmanın şampiyonunu açıklayınca ağızlar açık kaldı! Kovulduğu konuşulan Semih Öztürk’ün kupanın üzerinde yazan ismi açıklaması sosyal medyanın karışmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nagihan Karadere’ninde elenmesiyle birlikte yarışmada son 5 yarışmacı kalmıştı. Adem Kılıççı, Batuhan Karacakaya, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz ve Ayşe Yüksel arasından sadece 1 isim All Star kupasını havaya kaldıracaktı! Peki, Semih Öztürk, All Star 2022 şampiyonu olarak kimi açıkladı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.