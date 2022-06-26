- 26 Haz 2022 - 16:41

Survivor Şampiyonu Semih Öztürk Tarafından İfşa Edildi! Kovulmuştu; Kupanın Üzerine Yazılan İsmi Resmen Açıkladı! Meğer O İsim…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un şampiyonu; Acun Ilıcalı’nın eski sağ kolu tarafından açıklandı! Semih Öztürk, alenen yarışmanın şampiyonunu açıklayınca ağızlar açık kaldı! Kovulduğu konuşulan Semih Öztürk’ün kupanın üzerinde yazan ismi açıklaması sosyal medyanın karışmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nagihan Karadere’ninde elenmesiyle birlikte yarışmada son 5 yarışmacı kalmıştı. Adem Kılıççı, Batuhan Karacakaya, Nisa Bölükbaşı, Hikmet Tuğsuz ve Ayşe Yüksel arasından sadece 1 isim All Star kupasını havaya kaldıracaktı! Peki, Semih Öztürk, All Star 2022 şampiyonu olarak kimi açıkladı?

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26 Haz 2022 - 16:41 Ankara- Yaşam

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