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26 Haz 2022 - 16:41

Survivor Şampiyonu Semih Öztürk Tarafından İfşa Edildi! Kovulmuştu; Kupanın Üzerine Yazılan İsmi Resmen Açıkladı! Meğer O İsim…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un şampiyonu; Acun Ilıcalı’nın eski sağ kolu tarafından açıklandı! Semih Öztürk, alenen yarışmanın şampiyonunu açıklayınca ağızlar açık kaldı! Kovulduğu konuşulan Semih Öztürk’ün kupanın üzerinde yazan ismi açıklaması sosyal medyanın karışmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…