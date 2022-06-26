Fahriye Evcen’den Yürek Hoplatan Bikinili Paylaşım! 2. Çocuğa Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı; Fiziğini Yine Konuşturdu! Karnı Burnunda…
Son zamanların gündeminden düşmek nedir bilmeyen Fahriye Evcen’in yürek hoplatan bikinili pozları kısa sürede sosyal medyayı salladı. Kısa bir süre önce 2. çocuğa hamile olduğu ortaya çıkan Fahriye Evcen, yine ve yeniden fiziğini konuşturdu! Karnı burnunda olduğu bilinen Fahriye Evcen’in bu halleri ise çok beğenildi! Peki, Fahriye Evcen nasıl bir paylaşımda bulundu?
TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’da Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, sezon finali bölümünde ekranlara veda etmişti. Oğlu Karan’la ilgilenemediği için sevenlerine veda etmek zorunda kaldığı ortaya çıkan Fahriye Evcen’in 2,5 aylık hamile olduğu öğrenilince; dizi setinde yorulmamak adına diziden ayrıldığı düşünülmeye başlanmıştı. Bebek sevinci yaşayan Özçivit çiftinin tatile çıktığı kısa bir süre öne yapılan paylaşımlarla kanıtlanmıştı. Tatilinden bikinili bir paylaşımda bulunan Fahriye Evcen, yürekleri resmen hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.