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26 Haz 2022 - 16:42

Fahriye Evcen’den Yürek Hoplatan Bikinili Paylaşım! 2. Çocuğa Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı; Fiziğini Yine Konuşturdu! Karnı Burnunda…

Son zamanların gündeminden düşmek nedir bilmeyen Fahriye Evcen’in yürek hoplatan bikinili pozları kısa sürede sosyal medyayı salladı. Kısa bir süre önce 2. çocuğa hamile olduğu ortaya çıkan Fahriye Evcen, yine ve yeniden fiziğini konuşturdu! Karnı burnunda olduğu bilinen Fahriye Evcen’in bu halleri ise çok beğenildi! Peki, Fahriye Evcen nasıl bir paylaşımda bulundu?