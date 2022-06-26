- 26 Haz 2022 - 16:42

Fahriye Evcen’den Yürek Hoplatan Bikinili Paylaşım! 2. Çocuğa Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı; Fiziğini Yine Konuşturdu! Karnı Burnunda…

Son zamanların gündeminden düşmek nedir bilmeyen Fahriye Evcen’in yürek hoplatan bikinili pozları kısa sürede sosyal medyayı salladı. Kısa bir süre önce 2. çocuğa hamile olduğu ortaya çıkan Fahriye Evcen, yine ve yeniden fiziğini konuşturdu! Karnı burnunda olduğu bilinen Fahriye Evcen’in bu halleri ise çok beğenildi! Peki, Fahriye Evcen nasıl bir paylaşımda bulundu?

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’da Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, sezon finali bölümünde ekranlara veda etmişti. Oğlu Karan’la ilgilenemediği için sevenlerine veda etmek zorunda kaldığı ortaya çıkan Fahriye Evcen’in 2,5 aylık hamile olduğu öğrenilince; dizi setinde yorulmamak adına diziden ayrıldığı düşünülmeye başlanmıştı. Bebek sevinci yaşayan Özçivit çiftinin tatile çıktığı kısa bir süre öne yapılan paylaşımlarla kanıtlanmıştı. Tatilinden bikinili bir paylaşımda bulunan Fahriye Evcen, yürekleri resmen hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Haz 2022 - 16:42 Ankara- Yaşam

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