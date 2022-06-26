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26 Haz 2022 - 16:43

Whatsapp'tan Evlere Ateş Salacak Yeni Özellik! Yuvaları Yıkmaya Karar Verdi; Boşanmalar Hızla Artabilir! Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki…

Milyonlarca kişinin kullandığı mesajlaşma uygulaması Whatsapp, güncelleştirmeler yaparak; kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyor. İOS ve Android telefonlar için geliştirilen Whatsapp uygulaması gelen yeni özellik ise evlere ateş salacak cinsten! Yuvaları yıkmaya karar veren Whatsapp, son güncellemesiyle birlikte boşanmaların artacağını gösterdi. Öyle bir şeye imzasını attı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Peki, Whatsapp nasıl bir güncellenme yaptı?