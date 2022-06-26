Whatsapp'tan Evlere Ateş Salacak Yeni Özellik! Yuvaları Yıkmaya Karar Verdi; Boşanmalar Hızla Artabilir! Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki…
Milyonlarca kişinin kullandığı mesajlaşma uygulaması Whatsapp, güncelleştirmeler yaparak; kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyor. İOS ve Android telefonlar için geliştirilen Whatsapp uygulaması gelen yeni özellik ise evlere ateş salacak cinsten! Yuvaları yıkmaya karar veren Whatsapp, son güncellemesiyle birlikte boşanmaların artacağını gösterdi. Öyle bir şeye imzasını attı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Peki, Whatsapp nasıl bir güncellenme yaptı?
Meta çatısı altına girdikten sonra çalışmalarını artıran Whatsapp, kullanıcıların istediği özellikleri ön plana almaya başladı. 10 kişiden 9 kişinin aralıksız kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, gelen son güncellenmesiyle milyonların yüzünü güldürürken; milyonları ise çaresiz hale getirdi! İşte Whatsapp'ın yeni yuva yıkacak güncellemesi…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.