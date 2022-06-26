Survivor Yarışmasında İhanete Kurban Giden Nagihan’ın Kızı Şok Etti! “Babası Göstermiyor” İsyanıyla Ortalığı Kasıp Kavurmuştu… “Aynı Nagihan!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nagihan Karadere, elenen isim olmuştu. Karadere’nin “İhanete kurban gittiğine” dair yorumlar sosyal medyada yorumlar yapılmıştı. En yakını Ayşe tarafından potaya sokulan ve elenen Nagihan Karadere’nin minik kızı Arven, sosyal medyaya damgasını vurdu! “Babası göstermiyor” diyerek isyan eden Nagihan Karadere’nin kızı Arven’i gören “Aynı annesi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının kadın şampiyonu olarak bilinen Nagihan Karadere, Survivor sezonu boyunca çok iyi anlaştığı Ayşe Yüksel tarafından potaya konulunca; “Bir daha kimseye güvenmeyeceğim” açıklamasında bulunmuştu. Elenip minik kızı Arven’e kavuşan Nagihan Karadere’nin kızını gören dondu kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.