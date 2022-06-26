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26 Haz 2022 - 16:43

Survivor Yarışmasında İhanete Kurban Giden Nagihan’ın Kızı Şok Etti! “Babası Göstermiyor” İsyanıyla Ortalığı Kasıp Kavurmuştu… “Aynı Nagihan!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nagihan Karadere, elenen isim olmuştu. Karadere’nin “İhanete kurban gittiğine” dair yorumlar sosyal medyada yorumlar yapılmıştı. En yakını Ayşe tarafından potaya sokulan ve elenen Nagihan Karadere’nin minik kızı Arven, sosyal medyaya damgasını vurdu! “Babası göstermiyor” diyerek isyan eden Nagihan Karadere’nin kızı Arven’i gören “Aynı annesi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…