Tarım Kredi Market, Bim Marketi Yaktı Geçti! Peynir 29 Lira, Dana Köfte 43 Lira, Tuvalet Kağıdı 89 Lira… Kuyruk Caddeye Taştı; Raflar Bomboş!
Gelen zamların ardından vatandaşlar uygun fiyatlı market arayışına girmeye başladı! Tarım Kredi Market ise uygun fiyata, kaliteli ürün almak isteyenler için geçtiğimiz günlerde muhteşem bir indirim yapan Bim Market’e resti çekti! Tüm rakiplerini yakıp geçen Tarım Kredi Market; peyniri 29 liraya, dana köfteyi 43 liraya, tuvalet kağıdını ise sadece 89 liraya satışa çıkardı! Yapılan bu kampanyadan sonra market önündeki kuyruk, caddeye kadar birçok bayide taştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Temmuz ayında düzenlenecek olan asgari ücret, artık ne alırsanız alın yetmiyor. Kirası, faturası derken biten ceplerdeki para, market alışverişine yetmiyor bile! Bu gibi durumların önüne geçmek isteyen Tarım Kredi Market, üst kalite ürünleriyle vatandaşların yanında olduğunu gösterdi. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerinde indirime gitti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.