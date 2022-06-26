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26 Haz 2022 - 16:43

Tarım Kredi Market, Bim Marketi Yaktı Geçti! Peynir 29 Lira, Dana Köfte 43 Lira, Tuvalet Kağıdı 89 Lira… Kuyruk Caddeye Taştı; Raflar Bomboş!

Gelen zamların ardından vatandaşlar uygun fiyatlı market arayışına girmeye başladı! Tarım Kredi Market ise uygun fiyata, kaliteli ürün almak isteyenler için geçtiğimiz günlerde muhteşem bir indirim yapan Bim Market’e resti çekti! Tüm rakiplerini yakıp geçen Tarım Kredi Market; peyniri 29 liraya, dana köfteyi 43 liraya, tuvalet kağıdını ise sadece 89 liraya satışa çıkardı! Yapılan bu kampanyadan sonra market önündeki kuyruk, caddeye kadar birçok bayide taştı! İşte merak edilen tüm detaylar…