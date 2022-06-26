- 26 Haz 2022 - 16:43

Tarım Kredi Market, Bim Marketi Yaktı Geçti! Peynir 29 Lira, Dana Köfte 43 Lira, Tuvalet Kağıdı 89 Lira… Kuyruk Caddeye Taştı; Raflar Bomboş!

Gelen zamların ardından vatandaşlar uygun fiyatlı market arayışına girmeye başladı! Tarım Kredi Market ise uygun fiyata, kaliteli ürün almak isteyenler için geçtiğimiz günlerde muhteşem bir indirim yapan Bim Market’e resti çekti! Tüm rakiplerini yakıp geçen Tarım Kredi Market; peyniri 29 liraya, dana köfteyi 43 liraya, tuvalet kağıdını ise sadece 89 liraya satışa çıkardı! Yapılan bu kampanyadan sonra market önündeki kuyruk, caddeye kadar birçok bayide taştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Temmuz ayında düzenlenecek olan asgari ücret, artık ne alırsanız alın yetmiyor. Kirası, faturası derken biten ceplerdeki para, market alışverişine yetmiyor bile! Bu gibi durumların önüne geçmek isteyen Tarım Kredi Market, üst kalite ürünleriyle vatandaşların yanında olduğunu gösterdi. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerinde indirime gitti?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Haz 2022 - 16:43 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Gimsa Market Tüm Fiyatları Düşürdü; Dev İndirim Yaptı! 5 Litre Ayçiçek Yağı 159 TL, Yumurta 29 Lira, Sucuk 25 Lira, Un, Çay Şeker Her Şey Tam Tamına… Yetişen Alıyor! mask
Gimsa Market Tüm Fiyatları Düşürdü; Dev İndirim Yaptı! 5 Litre Ayçiçek Yağı 159 TL, Yumurta 29 Lira, Sucuk 25 Lira, Un, Çay Şeker Her Şey Tam Tamına… Yetişen Alıyor!
BİM Yine Bombayı Patlattı! Dev Cumartesi İndirimi Geliyor! Ankastre Setlerinden Bebek Bakım Setlerine Büyük Fırsat! İşte BİM 1 Temmuz Aktüeli. mask
BİM Yine Bombayı Patlattı! Dev Cumartesi İndirimi Geliyor! Ankastre Setlerinden Bebek Bakım Setlerine Büyük Fırsat! İşte BİM 1 Temmuz Aktüeli.
BİM’den Büyük Salı İndirimi! 28 Haziran’ da BİM Marketlere Gitmeyen Üzülür! Gıda Ürünlerinden Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirimler! İşte İndirimlerle Dolu BİM 28 Haziran Aktüeli. mask
BİM’den Büyük Salı İndirimi! 28 Haziran’ da BİM Marketlere Gitmeyen Üzülür! Gıda Ürünlerinden Temizlik Ürünlerine İnanılmaz İndirimler! İşte İndirimlerle Dolu BİM 28 Haziran Aktüeli.
A101 Bombayı Patlattı! Gıdadan Temizliğe Büyük Fırsatlar! A101’e Gidenler Sepetlerini Dolduracak. İşte İndirim Dolu 25 Haziran Aktüeli. mask
A101 Bombayı Patlattı! Gıdadan Temizliğe Büyük Fırsatlar! A101’e Gidenler Sepetlerini Dolduracak. İşte İndirim Dolu 25 Haziran Aktüeli.
ŞOK Market Fiyatları Yine Şaşkına Uğrattı! Çok Ucuz! Elektronikten Gıdaya Muazzam Fiyatlar! 25 Haziran ŞOK Market Aktüeli vatandaşı sevindirdi! İşte ŞOK Market 25 Haziran Aktüeli. mask
ŞOK Market Fiyatları Yine Şaşkına Uğrattı! Çok Ucuz! Elektronikten Gıdaya Muazzam Fiyatlar! 25 Haziran ŞOK Market Aktüeli vatandaşı sevindirdi! İşte ŞOK Market 25 Haziran Aktüeli.
BİM Dev İndirimi Yaptı! Cep Telefonlarından Ankastre Setlerine Büyük İndirim! Aradığınız Ne Varsa Bu Hafta BİM’de! İşte O Kampanyalar. mask
BİM Dev İndirimi Yaptı! Cep Telefonlarından Ankastre Setlerine Büyük İndirim! Aradığınız Ne Varsa Bu Hafta BİM’de! İşte O Kampanyalar.
Tarım Kredi Market, Şok Markete Restini Çekti; Son Gün Olduğunu Duyurdu! Fiyatlar Yerlerde; Raflar Boşalıyor! Sayılı Saatler Kaldı… mask
Tarım Kredi Market, Şok Markete Restini Çekti; Son Gün Olduğunu Duyurdu! Fiyatlar Yerlerde; Raflar Boşalıyor! Sayılı Saatler Kaldı…
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Tüm Marketlerden İntikamını Aldı! Ayçiçek Yağı 142 Lira, Peynir 25 Lira, Sucuk 139 Lira! Dip Fiyatlar Görüldü… mask
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Tüm Marketlerden İntikamını Aldı! Ayçiçek Yağı 142 Lira, Peynir 25 Lira, Sucuk 139 Lira! Dip Fiyatlar Görüldü…
A101 Market; Bim – Şok – Tarım Kredi Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 46 Lira, 10 Kilo Deterjan 89 Lira… Raflar Bomboş Kalacak! mask
A101 Market; Bim – Şok – Tarım Kredi Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 46 Lira, 10 Kilo Deterjan 89 Lira… Raflar Bomboş Kalacak!
A101 Marketlerde Muhteşem İndirim! Elektronik, Kozmetik ve Birçok Mutfak Eşyasında Dev İndirim! 24 Hazirana Kadar A101 Marketlere Gitmeyen Üzülür! mask
A101 Marketlerde Muhteşem İndirim! Elektronik, Kozmetik ve Birçok Mutfak Eşyasında Dev İndirim! 24 Hazirana Kadar A101 Marketlere Gitmeyen Üzülür!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kaan Yıldırım, Hande Erçel’i Silip Attı! “Kerem’i Mumla Arayacaksın!” Öyle Bir İsimle Aşk Yaşamaya Başladı Ki… “Hiç Yakışmış Mı?” mask
Kaan Yıldırım, Hande Erçel’i Silip Attı! “Kerem’i Mumla Arayacaksın!” Öyle Bir İsimle Aşk Yaşamaya Başladı Ki… “Hiç Yakışmış Mı?”
Survivor Nagihan Karadere’nin Elenmesi Olay Yarattı! Ayşe Yüksel Kupaya Veda Etti; Evine Dönmek Zorunda Kaldı! “Hakaret Gibisin!” mask
Survivor Nagihan Karadere’nin Elenmesi Olay Yarattı! Ayşe Yüksel Kupaya Veda Etti; Evine Dönmek Zorunda Kaldı! “Hakaret Gibisin!”
Müge Anlı ve Esra Erol Büyük Kavgaya Tutuştu! Kasırgalar, Fırtınalar Esiyor; “Utanmadan Nasıl Yaptın?” Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Müge Anlı ve Esra Erol Büyük Kavgaya Tutuştu! Kasırgalar, Fırtınalar Esiyor; “Utanmadan Nasıl Yaptın?” Sosyal Medya Sallanıyor!
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i İlk Kez Neden Ayrıldığını Açıkladı! Burun Kıvırdığı Konuşuluyordu; Kafaları Allak Bullak Etti! “Geri Gelecek!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i İlk Kez Neden Ayrıldığını Açıkladı! Burun Kıvırdığı Konuşuluyordu; Kafaları Allak Bullak Etti! “Geri Gelecek!”
Survivor Batuhan’dan Hikmet’i Alev Alev Yakacak Hamle! Ayağına Sıktı; Acun Ilıcalı Bile Şaştı Kaldı! “Survivor Panorama Batuhan!” mask
Survivor Batuhan’dan Hikmet’i Alev Alev Yakacak Hamle! Ayağına Sıktı; Acun Ilıcalı Bile Şaştı Kaldı! “Survivor Panorama Batuhan!”
Gimsa Market Tüm Fiyatları Düşürdü; Dev İndirim Yaptı! 5 Litre Ayçiçek Yağı 159 TL, Yumurta 29 Lira, Sucuk 25 Lira, Un, Çay Şeker Her Şey Tam Tamına… Yetişen Alıyor! mask
Gimsa Market Tüm Fiyatları Düşürdü; Dev İndirim Yaptı! 5 Litre Ayçiçek Yağı 159 TL, Yumurta 29 Lira, Sucuk 25 Lira, Un, Çay Şeker Her Şey Tam Tamına… Yetişen Alıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL