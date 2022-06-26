Survivor Ayşe Yerden Yere Vuruluyor! Sırtından Vurup; Evine Göndermişti… Sözleriyle Çılgına Çevirdi! “Utanmadan Nasıl Anlatıyor!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe Yüksel, eleştirilerin hedefi oldu! Yerden yere vurulan Ayşe Yüksel, sırtından bıçakladığına dair yorumlar alan Nagihan Karadere hakkında öyle şeyler dedi ki, duyanlar çılgına döndü! “Utanmadan nasıl anlatıyor” yorumlarını alan Ayşe Yüksel, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından elenen son isim Ayşe Yüksel’in potaya gönderdiği Nagihan Karadere olmuştu. Karadere, “Bir daha kimseye güvenmek istemiyorum” sözleriyle Ayşe’ye olan isyanını duyurmuştu. Dün akşam yayınlanan bölümde Ayşe Yüksel’in Nagihan Karadere için dedikleri sosyal medyada tepkilere neden oldu ve birçok kişi Ayşe Yüksel’i adeta yerden yere vurdu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.