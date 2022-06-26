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26 Haz 2022 - 16:43

Survivor Ayşe Yerden Yere Vuruluyor! Sırtından Vurup; Evine Göndermişti… Sözleriyle Çılgına Çevirdi! “Utanmadan Nasıl Anlatıyor!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe Yüksel, eleştirilerin hedefi oldu! Yerden yere vurulan Ayşe Yüksel, sırtından bıçakladığına dair yorumlar alan Nagihan Karadere hakkında öyle şeyler dedi ki, duyanlar çılgına döndü! “Utanmadan nasıl anlatıyor” yorumlarını alan Ayşe Yüksel, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…