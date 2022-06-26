- 26 Haz 2022 - 16:43

Bekçi Alımı Sınavıyla Son Dakika Gelişmesi Yaşandı! En Az 6.535 Lira Maaşla Hemen İşe Başlanacak! Az Önce Açıklandı…

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bekçilik sınavı için son dakika gelişmesi yaşandı. En az 6.535 lira maaşla hemen işe başlayacak olan bekçiler için yapılan duyuru; dikkatleri üzerine çekti. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 13 Mayıs tarihinde süreç sona ermişti. Başvurusunu yapan milyonlarca bekçi adayı, nefeslerini tutup; sınav tarihinin açıklanmasını beklemeye başlamışları. Peki, bekçilik alımı için gelen son dakika haberi ne oldu?

Başvurusunu yapan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi’nden gelecek olan açıklamaları merakla beklemeye başladı. Bu yıl milyonlarca kişinin başvurusunu yaptığı ve sınavı için hazırlandığı bekçilik sınavı hakkında gelen son dakika haberi, başvuru yapanların bir kez daha heyecanlanmasına neden oldu. En az 6.535 lira maaşla meslek sahibi olmak ve sırtını devlete dayamak isteyenlere son dakika haberi verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Haz 2022 - 16:43 Ankara- Yaşam

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