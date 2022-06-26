Bekçi Alımı Sınavıyla Son Dakika Gelişmesi Yaşandı! En Az 6.535 Lira Maaşla Hemen İşe Başlanacak! Az Önce Açıklandı…
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bekçilik sınavı için son dakika gelişmesi yaşandı. En az 6.535 lira maaşla hemen işe başlayacak olan bekçiler için yapılan duyuru; dikkatleri üzerine çekti. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için 13 Mayıs tarihinde süreç sona ermişti. Başvurusunu yapan milyonlarca bekçi adayı, nefeslerini tutup; sınav tarihinin açıklanmasını beklemeye başlamışları. Peki, bekçilik alımı için gelen son dakika haberi ne oldu?
Başvurusunu yapan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi’nden gelecek olan açıklamaları merakla beklemeye başladı. Bu yıl milyonlarca kişinin başvurusunu yaptığı ve sınavı için hazırlandığı bekçilik sınavı hakkında gelen son dakika haberi, başvuru yapanların bir kez daha heyecanlanmasına neden oldu. En az 6.535 lira maaşla meslek sahibi olmak ve sırtını devlete dayamak isteyenlere son dakika haberi verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.