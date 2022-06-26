Bekçi Alımı Sınavıyla Son Dakika Gelişmesi Yaşandı! En Az 6.535 Lira Maaşla Hemen İşe Başlanacak! Az Önce Açıklandı…

Başvurusunu yapan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi’nden gelecek olan açıklamaları merakla beklemeye başladı. Bu yıl milyonlarca kişinin başvurusunu yaptığı ve sınavı için hazırlandığı bekçilik sınavı hakkında gelen son dakika haberi, başvuru yapanların bir kez daha heyecanlanmasına neden oldu. En az 6.535 lira maaşla meslek sahibi olmak ve sırtını devlete dayamak isteyenlere son dakika haberi verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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