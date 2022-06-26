- 26 Haz 2022 - 16:43

Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Bambaşka Birisine Dönüştü! Gören Tanıyamıyor; “Ne Yaptın Kendine Eda Ece!” Saçı, Başı, Beli…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, değişimiyle ağızların açık kalmasına neden oldu! Bambaşka birisine dönüşen Eda Ece’nin yeni halini görenler ise “Ne yaptın Eda sen kendine” yorumlarında bulundular! Saçı, başı, beli her şeyi değişen Eda Ece, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü geçtiğimiz Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Sezon finaliyle sevenlerine kısa bir ara veren Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin değişimi ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Eda Ece nasıl bir değişim yaşadı?

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26 Haz 2022 - 16:43 Ankara- Yaşam

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