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26 Haz 2022 - 16:44

Gimsa Market Tüm Fiyatları Düşürdü; Dev İndirim Yaptı! 5 Litre Ayçiçek Yağı 159 TL, Yumurta 29 Lira, Sucuk 25 Lira, Un, Çay Şeker Her Şey Tam Tamına… Yetişen Alıyor!

Müşterilerini memnun etmek için kıyasıya bir mücadeleye giren Gimsa Market, fiyatları resmen yarı yarıya indirdi. Dev bir indirim yapan Gimsa Market, 5 litrelik Ayçiçek yağını sadece 159 liraya satışa çıkarırken; 30’lu yumurta için 29 lira, sucuk içinse 25 lira bir fiyat biçti. Ağzına kadar dolu olduğu görülen Gimsa Market’e sadece yetişenler aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…