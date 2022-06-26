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26 Haz 2022 - 22:33

Gimsa Markette Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatlarında İnanılmaz İndirim! 1 LT, 4 LT Ve 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Stok Kalmadı...

Müşterilerini memnun etmek için kıyasıya bir mücadeleye giren Gimsa Market, fiyatları resmen yarı yarıya indirdi. Dev bir indirim yapan Gimsa Market, 5 litrelik Ayçiçek yağını sadece 159 liraya satışa çıkarırken; 30’lu yumurta için 29 lira, sucuk içinse 25 lira bir fiyat biçti. Ağzına kadar dolu olduğu görülen Gimsa Market’e sadece yetişenler aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…