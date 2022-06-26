- 26 Haz 2022 - 22:33

Gimsa Markette Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatlarında İnanılmaz İndirim! 1 LT, 4 LT Ve 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Stok Kalmadı...

Müşterilerini memnun etmek için kıyasıya bir mücadeleye giren Gimsa Market, fiyatları resmen yarı yarıya indirdi. Dev bir indirim yapan Gimsa Market, 5 litrelik Ayçiçek yağını sadece 159 liraya satışa çıkarırken; 30’lu yumurta için 29 lira, sucuk içinse 25 lira bir fiyat biçti. Ağzına kadar dolu olduğu görülen Gimsa Market’e sadece yetişenler aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Rakipleri olan Tarım Kredi, BİM, Şok ve A101 markete yapmış olduğu son indirimle resti çeken Gimsa Market, dönem dönem yapmış olduğu indirimlere bir yenisini ekledi. Talep edilen ürünleri göz önünde bulundurarak; kampanyalarını düzenleyen Gimsa Market, etiket fiyatlarını resmen yarıya indirdi! Peki, Gimsa Market nasıl bir indirimde bulundu?

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26 Haz 2022 - 22:33 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Gimsa Markette Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatları Şok Etti! Ayçiçek Yağı ve Şeker Fiyatlarında İnanılmaz İndirim! 1 LT, 4 LT Ve 5 Litre Yağlara Büyük Talep Var! Markette Stok Kalmadı... mask
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