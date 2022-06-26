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26 Haz 2022 - 16:44

Survivor Batuhan’dan Hikmet’i Alev Alev Yakacak Hamle! Ayağına Sıktı; Acun Ilıcalı Bile Şaştı Kaldı! “Survivor Panorama Batuhan!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacaya, öyle bir hamlede bulundu ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Hikmet’i alev alev yakacak bir olaya imzasını atan Batuhan Karacakaya’nın bu taktiğine Acun Ilıcalı bile şaştı kaldı! Survivor Batuhan’ın söylediklerini duyanlar ise “Survivor Panorama Batuhan” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…