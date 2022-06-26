Survivor Batuhan’dan Hikmet’i Alev Alev Yakacak Hamle! Ayağına Sıktı; Acun Ilıcalı Bile Şaştı Kaldı! “Survivor Panorama Batuhan!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacaya, öyle bir hamlede bulundu ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Hikmet’i alev alev yakacak bir olaya imzasını atan Batuhan Karacakaya’nın bu taktiğine Acun Ilıcalı bile şaştı kaldı! Survivor Batuhan’ın söylediklerini duyanlar ise “Survivor Panorama Batuhan” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel arasında final mücadelesi verilmiş ve kolyeyi kazanan isim Batuhan Karacakaya olmuştu. Eleme potasına Nisa Bölükbaşı’nı gönderen Batuhan Karacakaya, “Adem Abiyi ne olursa olsun yazmayacağım” sözlerini dile getirmişti. Peki, Survivor yarışmasında adını bir kez daha duyuran Batuhan Karacakaya, nasıl bir hamlede bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.