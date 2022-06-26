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26 Haz 2022 - 16:44

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i İlk Kez Neden Ayrıldığını Açıkladı! Burun Kıvırdığı Konuşuluyordu; Kafaları Allak Bullak Etti! “Geri Gelecek!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan Dilek karakterinin neden ayrıldığı hep kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu! Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan ilk kez neden diziden ayrıldığını açıkladı! Burun kıvırdığı, dizinin setinden memnun olmadığı konuşulan Gülsim Ali İlhan’ın kafaları allak bullak eden açıklaması herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…