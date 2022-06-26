- 26 Haz 2022 - 16:44

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i İlk Kez Neden Ayrıldığını Açıkladı! Burun Kıvırdığı Konuşuluyordu; Kafaları Allak Bullak Etti! “Geri Gelecek!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan Dilek karakterinin neden ayrıldığı hep kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu! Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan ilk kez neden diziden ayrıldığını açıkladı! Burun kıvırdığı, dizinin setinden memnun olmadığı konuşulan Gülsim Ali İlhan’ın kafaları allak bullak eden açıklaması herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümünde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, sevenlerine veda etmişti. Gönül Dağı’ndan düşen taşların altında kalarak can veren Dilek karakteri, apar topar hastaneye kaldırılsa bile hayata tutunamamıştı. Oğlunun yüzünü bir kere bile göremeden bu dünyadan göçüp giden Dilek, Taner’de ise silinmeyecek bir iz bırakmıştı. Dilek karakterinin diziden ayrılması hakkında ilk açıklama resmen geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Haz 2022 - 16:44 Ankara- Yaşam

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