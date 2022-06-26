Müge Anlı ve Esra Erol Büyük Kavgaya Tutuştu! Kasırgalar, Fırtınalar Esiyor; “Utanmadan Nasıl Yaptın?” Sosyal Medya Sallanıyor!
ATV ekranlarının iki kraliçesi Müge Anlı ve Esra Erol’un birbirine girdiklerine dair iddialar sosyal medyayı salladı. İkilinin arasında kasırgaların ve fırtınaların estiği gözler önüne serilirken; birçok kişi ise “Utanmadan nasıl yaptın bunu?” açıklamasında bulundu! Peki, sosyal medyayı yıkan bu kavganın nedeni ne?
Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı, programda ele aldığı bir konuyu anlatırken; “Ben Müge Anlı’yım! Aramızdaki fark bu” diyerek; Esra Erol’a gönderme yapmıştı. Zuhal Topal’dan dolayı aralarının bozuk olduğu konuşulan Esra Erol ve Müge Anlı’nın gündeme gelme şekilleri herkesin ağzını açık bıraktı. Müge Anlı’nın Esra Erol’a yaptıkları tepkileri arka arkaya topladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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26 Haz 2022 - 16:44 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.