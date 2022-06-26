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26 Haz 2022 - 16:44

Müge Anlı ve Esra Erol Büyük Kavgaya Tutuştu! Kasırgalar, Fırtınalar Esiyor; “Utanmadan Nasıl Yaptın?” Sosyal Medya Sallanıyor!

ATV ekranlarının iki kraliçesi Müge Anlı ve Esra Erol’un birbirine girdiklerine dair iddialar sosyal medyayı salladı. İkilinin arasında kasırgaların ve fırtınaların estiği gözler önüne serilirken; birçok kişi ise “Utanmadan nasıl yaptın bunu?” açıklamasında bulundu! Peki, sosyal medyayı yıkan bu kavganın nedeni ne?