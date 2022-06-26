Survivor Nagihan Karadere’nin Elenmesi Olay Yarattı! Ayşe Yüksel Kupaya Veda Etti; Evine Dönmek Zorunda Kaldı! “Hakaret Gibisin!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da finale sayılı günler kala Nagihan Karadere’nin elenmesi herkesi şok içerisinde bıraktı. Ayşe Yüksel’in hamlesinden dolayı evine erkenden dönmek zorunda kalan Nagihan Karadere için yapılan bir paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı! Ayşe Yüksel’in son hamlesinden sonra evine dönmek zorunda kalacağı ve çok ileri gidemeyeceği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ayşe Yüksel’in söylemiyle hayallerine veda eden Nagihan Karadere hakkında atılan Sema Aydemir paylaşımı şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.