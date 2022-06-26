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26 Haz 2022 - 16:44

Survivor Nagihan Karadere’nin Elenmesi Olay Yarattı! Ayşe Yüksel Kupaya Veda Etti; Evine Dönmek Zorunda Kaldı! “Hakaret Gibisin!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da finale sayılı günler kala Nagihan Karadere’nin elenmesi herkesi şok içerisinde bıraktı. Ayşe Yüksel’in hamlesinden dolayı evine erkenden dönmek zorunda kalan Nagihan Karadere için yapılan bir paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı! Ayşe Yüksel’in son hamlesinden sonra evine dönmek zorunda kalacağı ve çok ileri gidemeyeceği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…