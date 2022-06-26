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26 Haz 2022 - 16:46

Kaan Yıldırım, Hande Erçel’i Silip Attı! “Kerem’i Mumla Arayacaksın!” Öyle Bir İsimle Aşk Yaşamaya Başladı Ki… “Hiç Yakışmış Mı?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kaan Yıldırım aşkı, hızla başlayıp hızla bitmişti. Kaan Yıldırım’ın Hande Erçel’i aldattığı ve bu yüzden ayrıldıkları iddia edilirken; Kaan Yıldırım’ın yeni bir aşka yelken açması herkesin şok olmasına neden oldu! Öyle bir isimle aşk yaşamaya başladı ki, gören Hande Erçel’e “Kerem’i mumla arayacaksın” yorumlarında bulundu! İşte Kaan Yıldırım’ın yeni aşkı…