Kaan Yıldırım, Hande Erçel’i Silip Attı! “Kerem’i Mumla Arayacaksın!” Öyle Bir İsimle Aşk Yaşamaya Başladı Ki… “Hiç Yakışmış Mı?”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kaan Yıldırım aşkı, hızla başlayıp hızla bitmişti. Kaan Yıldırım’ın Hande Erçel’i aldattığı ve bu yüzden ayrıldıkları iddia edilirken; Kaan Yıldırım’ın yeni bir aşka yelken açması herkesin şok olmasına neden oldu! Öyle bir isimle aşk yaşamaya başladı ki, gören Hande Erçel’e “Kerem’i mumla arayacaksın” yorumlarında bulundu! İşte Kaan Yıldırım’ın yeni aşkı…
Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin, birbirlerine aşık olmuşlardı. Uzun bir aşk yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrılıklarıyla ağızları açık bırakmışlardı. Hande Erçel, Kerem Bürsin’den sonra Kaan Yıldırım’la görüntülenmişlerdi. Çıkan aşk iddialarını kabul eden iki isimde bir anda aldatma iddialarıyla anılmaya başlamışlardı. Hande Erçel, bu iddiaların üzerine ayrılma kararı almıştı. Kaan Yıldırım’da yeni aşka yol açarak; sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.