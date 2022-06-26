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26 Haz 2022 - 22:31

Tarım Kredi Market Zam ve Enflasyon Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı, Çay, Toz Şeker, Un... Tuvalet Kağıdı Bile 99 Lira, Kilo Kilo Çay 55 Lira! İzdiham Yaşanıyor; Raflar Bomboş Kalıyor…

Müşterilerinin her zaman dikkatini çeken Tarım Kredi Market, yapmış olduğu son indirimle birlikte ne zam dinledi, ne enflasyon! Tuvalet kağıdının 32’lisi bile sadece 99 liraya satışa çıkarılarken, kilo kilo çayın bile sadece 55 liraya satışa çıktığı gündeme bomba gibi düştü. İzdiham yaşandığı gündeme gelirken; raflarda bomboş kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…