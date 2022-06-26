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26 Haz 2022 - 22:31

Müge Anlı’nın Düğün Görüntüleri Basına Sızdı! Müge Anlı’nın Gelinliği Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! 70 Bin Lira Deniyordu… “Yok Artık!”

ATV Ekranlarının kraliçesi Müge Anlı’nın düğün görüntüleri basına sızdı! Müge Anlı’nın giymiş olduğu gelinlik ise milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu. 24 Haziran günü evleneceği iddia edilen Müge Anlı’nın gelinliğinin fiyatının 70 bin lira olduğu konuşuluyordu ki, gelen görseller, herkesin ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…