Müge Anlı’nın Düğün Görüntüleri Basına Sızdı! Müge Anlı’nın Gelinliği Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! 70 Bin Lira Deniyordu… “Yok Artık!”
ATV Ekranlarının kraliçesi Müge Anlı’nın düğün görüntüleri basına sızdı! Müge Anlı’nın giymiş olduğu gelinlik ise milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu. 24 Haziran günü evleneceği iddia edilen Müge Anlı’nın gelinliğinin fiyatının 70 bin lira olduğu konuşuluyordu ki, gelen görseller, herkesin ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Müge Anlı’nın daha öncede bir evlilik yaptığı biliniyordu. Bir kızı olduğu bilinen Müge Anlı’nın yeniden evlilik kararı alması herkesin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. “Bekarlığın son kalesi” olarak anılan Müge Anlı’nın kalbini çalan ismin İstanbul Emniyet Genel Müdürü olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.