Bluetooth Kulaklık Alacaklara Müjde Verildi! 440 Liradan 73 Liraya Düştü; Yetişen Alıyor… Sınırlı Sayıda Stok Sunuldu!
Kulaklıklar, özellikle Bluetooth kulaklıklar hayatımızı kolaylaştırmakta öncül oluyorlar. Kablolu kulakların hem birbirine dolaşmasından hem de çok çabuk bozulmasından dolayı binlerce kişi uygun fiyata Bluetooth kulaklık almak için araştırmalara başladılar! 440 liraya satılan ünlü markanın bir kulaklığı ise sadece 73 liraya satışa çıkarılınca milyonlar şok içerisinde kaldı! Yetişenin alacağı bu kulaklık modeli ise sınırlı sayıda sunuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Artık neredeyse 10 kişiden 8 kişinin kullandığı Bluetooth kulaklıklar birçok açıdan işimizi karşılıyor. Hem arama yanıtlama, hem rahat müzik dinlemede öncül olan Bluetooth kulaklıklara her zaman uygun fiyatlara bulmak kolay olmuyor. Özellikle artan dolar kuru ve enflasyon oranları; teknolojik aletlere doğrudan yansıyor. Müşterilerde mecburen birkaç ay önce daha uygun buldukları ürünleri iki ya da üç katına satın almak zorunda kalıyordu ama sonunda teknoloji devi bir marka mükemmel bir indirim yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.