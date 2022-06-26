Bluetooth Kulaklık Alacaklara Müjde Verildi! 440 Liradan 73 Liraya Düştü; Yetişen Alıyor… Sınırlı Sayıda Stok Sunuldu!

Artık neredeyse 10 kişiden 8 kişinin kullandığı Bluetooth kulaklıklar birçok açıdan işimizi karşılıyor. Hem arama yanıtlama, hem rahat müzik dinlemede öncül olan Bluetooth kulaklıklara her zaman uygun fiyatlara bulmak kolay olmuyor. Özellikle artan dolar kuru ve enflasyon oranları; teknolojik aletlere doğrudan yansıyor. Müşterilerde mecburen birkaç ay önce daha uygun buldukları ürünleri iki ya da üç katına satın almak zorunda kalıyordu ama sonunda teknoloji devi bir marka mükemmel bir indirim yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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