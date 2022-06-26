- 26 Haz 2022 - 22:32

Survivor Yarışmasında (BUGÜN) İkinci Dokunulmazlık ve Eleme Adayı Yine İfşa Oldu! Potaya Giren İsim; Bu Hafta Elenebilir! Tehlike Çanları Çalmaya Başladı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor ama yayılan ifşalar tüm heyecanı yerle bir ediyor. Yayınlanan son ifşa kimin ikinci dokunulmazlığın sahibi olduğunu gösterdi. Potaya giren isim için tehlike çanları çalarken; görenler büyük şoku yaşadı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya finali izlenmişti. Batuhan Karacakaya, dokunulmazlık kolyesini alınca; konseyde ise Nisa Bölükbaşı’nı potaya göndermişti. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün yayınlanmasına saatler varken; yayılan ifşa kimin potaya gireceğini gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Haz 2022 - 22:32 Ankara- Yaşam

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