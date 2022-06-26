Kurtlar Vadisi’nden Kahreden Haber Geldi! Ölümü Bu Sabah Ortaya Çıktı; Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! İlk Haberi O İsim Verdi…
Yayınlandığı dönemlerde televizyon dünyasına damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinden kahreden bir haber geldi. Başarılı oyuncunun ölümünün bu sabah açıklanması, sevenlerinin yüreklerini sızım sızım sızlattı. Kahreden haberi ilk kez duyuran isimse gözyaşlarına boğulan bir açıklamada bulundu! Peki, neler oluyor?
Kurtlar Vadisi dizisinde efsaneleşen isimler arasında yerini alan başarılı oyuncunun üzücü haberi sabah saatlerinde verildi. Kurtlar Vadisi ekibinden biri olan başarılı oyuncu, her ne kadar farklı dizilerde ve projelerde oynasa bile akıllarda her zaman için Kurtlar Vadisi’nde hayat verdiği karakterle kalmıştı. Acı haberi ise sabah saatlerinde verildi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.