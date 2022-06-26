- 26 Haz 2022 - 22:31

Kurtlar Vadisi’nden Kahreden Haber Geldi! Ölümü Bu Sabah Ortaya Çıktı; Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! İlk Haberi O İsim Verdi…

Yayınlandığı dönemlerde televizyon dünyasına damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinden kahreden bir haber geldi. Başarılı oyuncunun ölümünün bu sabah açıklanması, sevenlerinin yüreklerini sızım sızım sızlattı. Kahreden haberi ilk kez duyuran isimse gözyaşlarına boğulan bir açıklamada bulundu! Peki, neler oluyor?

Kurtlar Vadisi dizisinde efsaneleşen isimler arasında yerini alan başarılı oyuncunun üzücü haberi sabah saatlerinde verildi. Kurtlar Vadisi ekibinden biri olan başarılı oyuncu, her ne kadar farklı dizilerde ve projelerde oynasa bile akıllarda her zaman için Kurtlar Vadisi’nde hayat verdiği karakterle kalmıştı. Acı haberi ise sabah saatlerinde verildi!

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26 Haz 2022 - 22:31 Ankara- Yaşam

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