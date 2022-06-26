- 26 Haz 2022 - 22:32

Hande Erçel Yine Dehşet Saçtı! Gömleğinin Bir Düğmesini Bile İliklemedi; İç Çamaşırıyla Tufan Oluşturdu! “Ağlayarak Günlüğüne Yaz Kerem!”

Aşk hayatı ve iş hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Hande Erçel, dekolteli paylaşımıyla yine dehşet saçtı! Gömleğinin bir tane bile düğmesini iliklemeyen Hande Erçel, iç çamaşırlı pozlarıyla adeta dehşet saçtı. Kerem Bürsin’e gönderme yapan sevenleri ise “Ağlayarak günlüğüne yaz Kerem” notunu düştü! Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşımda bulundu?

Sen Çal Kapımı dizisiyle ününe ün katan Hande Erçel, dizi setinde tanıştığı Kerem Bürsin’le doludizgin bir aşk yaşamıştı. Erçel ve Bürsin’in evlenecekleri düşünürken; yaşanan ayrılık yürekleri sızım sızım sızlatmıştı. Hande Erçel, Kerem Bürsin’den hemen sonra Kaan Yıldırım’la bir aşk yaşamıştı ama ikili kısa süre bir süre önce ayrılık kararı almıştı. Aşk acını bir kenara koyan Hande Erçel, sosyal medya üzerinden öyle bir paylaşım yaptı ki, akıllar yerinden çıktı gitti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Haz 2022 - 22:32 Ankara- Yaşam

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