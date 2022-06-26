Hande Erçel Yine Dehşet Saçtı! Gömleğinin Bir Düğmesini Bile İliklemedi; İç Çamaşırıyla Tufan Oluşturdu! “Ağlayarak Günlüğüne Yaz Kerem!”

Sen Çal Kapımı dizisiyle ününe ün katan Hande Erçel, dizi setinde tanıştığı Kerem Bürsin’le doludizgin bir aşk yaşamıştı. Erçel ve Bürsin’in evlenecekleri düşünürken; yaşanan ayrılık yürekleri sızım sızım sızlatmıştı. Hande Erçel, Kerem Bürsin’den hemen sonra Kaan Yıldırım’la bir aşk yaşamıştı ama ikili kısa süre bir süre önce ayrılık kararı almıştı. Aşk acını bir kenara koyan Hande Erçel, sosyal medya üzerinden öyle bir paylaşım yaptı ki, akıllar yerinden çıktı gitti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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