Survivor Sude’den 83 Milyona Mert Açılaması! “Nisa Çok Fazla Abarttı!” Öyle Şeyler Dedi Ki… Mert Öcal İp Üstünde Kaldı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Sude Burcu, öyle açıklamalarda bulundu ki, ortalık çok fena yıkıldı! 83 milyona Mert Öcal hakkında skandal sözlerde bulunan Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı’na demediğini bırakmadı! Mert Öcal’ın hayranlarını şok eden bu durum; ip üstünde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde Sude Burcu ve Mert Öcal arasında bomba bir aşk yaşandığı ortaya çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla Mert Öcal’ın bir ilişki yaşadığı açıklanmış ve herkes şok içerisinde kalmıştı. Sude Burcu ise ne olursa olsun sevdiği adam Mert Öcal’ın yanında olduğunu göstermişti. Peki, Sude Burcu nasıl bir açıklamada bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.