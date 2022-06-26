Survivor Sude’den 83 Milyona Mert Açılaması! “Nisa Çok Fazla Abarttı!” Öyle Şeyler Dedi Ki… Mert Öcal İp Üstünde Kaldı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde Sude Burcu ve Mert Öcal arasında bomba bir aşk yaşandığı ortaya çıkmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla Mert Öcal’ın bir ilişki yaşadığı açıklanmış ve herkes şok içerisinde kalmıştı. Sude Burcu ise ne olursa olsun sevdiği adam Mert Öcal’ın yanında olduğunu göstermişti. Peki, Sude Burcu nasıl bir açıklamada bulundu?

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