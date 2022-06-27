Pınar Deniz Bornozlu Paylaşımıyla Yaktı Geçti! “Kaan Aşkını İlan Et Artık!” Twitter’ı Ayağa Kaldırdı; Görenler Alev Alev Yandı…

Aşk101 ve Yargı dizisinde mükemmel bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, kısa bir süre önce ünlü bir makyaj firmasının reklam yüzü olmuştu. Kısa sürede kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Pınar Deniz’in hayran kitlesi de artmıştı. Güzelliğiyle akılları başlardan alıp götüren Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımsa nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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