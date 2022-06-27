- 27 Haz 2022 - 19:28

Pınar Deniz Bornozlu Paylaşımıyla Yaktı Geçti! “Kaan Aşkını İlan Et Artık!” Twitter’ı Ayağa Kaldırdı; Görenler Alev Alev Yandı…

Yargı dizisinin başrol oyuncusu olan Pınar Deniz, akılları başlardan aldı götürdü. Görenlerin “Kaan artık aşkını ilan et” dediği Pınar Deniz, Twitter’ın ayağa kalkmasına neden oldu! Görenleri alev alev yakan bornozlu bir paylaşımda bulunan Pınar Deniz, sevenlerini büyük bir şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Aşk101 ve Yargı dizisinde mükemmel bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, kısa bir süre önce ünlü bir makyaj firmasının reklam yüzü olmuştu. Kısa sürede kariyer basamaklarını üçer beşer çıkan Pınar Deniz’in hayran kitlesi de artmıştı. Güzelliğiyle akılları başlardan alıp götüren Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımsa nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Haz 2022 - 19:28 Ankara- Yaşam

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