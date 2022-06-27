Camdaki Kız Dizisinde Yeni Sezon Sürprizi! Hayri’nin Karısı Sonunda Ortaya Çıktı! Ne Buse Varol, Ne Gülsim Ali İlhan… Masumlar Apartmanı Detayı Şok Etti!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’ın yeni sezonu heyecanla beklenirken; Hayri’nin karısına hayat verecek olan Türkan karakteri sonunda ortaya çıktı! Alişan’ın eşi Buse Varol ve Gönül Dağı dizisinin Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın diziye katılacağı yönünde iddialar ortaya atılsa bile Masumlar Apartmanı dizisinden o isimle anlaşıldığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü geçtiğimiz Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Sezon finali yapan Camdaki Kız’da Hayri ve Nalan öpüşmüşler ve seyirciler çılgına dönmüştü! Seyircilerin çılgına dönmesindeki sebepse Hayri ve Nalan’ın evli olmalarına rağmen böyle bir şey yapmaları olmuştu! Peki, Camdaki Kız dizisindeki Hayri’nin karısı kim olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.