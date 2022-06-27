- 27 Haz 2022 - 10:36 G: 27 Haz 2022 - 10:46

Camdaki Kız Hayri’nin Karısı Sonunda Ortaya Çıktı! Ne Buse Varol, Ne Gülsim Ali İlhan… Masumlar Apartmanı Detayı Şok Etti!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’ın yeni sezonu heyecanla beklenirken; Hayri’nin karısına hayat verecek olan Türkan karakteri sonunda ortaya çıktı! Alişan’ın eşi Buse Varol ve Gönül Dağı dizisinin Dilek’i Gülsim Ali İlhan’ın diziye katılacağı yönünde iddialar ortaya atılsa bile Masumlar Apartmanı dizisinden o isimle anlaşıldığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü geçtiğimiz Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Sezon finali yapan Camdaki Kız’da Hayri ve Nalan öpüşmüşler ve seyirciler çılgına dönmüştü! Seyircilerin çılgına dönmesindeki sebepse Hayri ve Nalan’ın evli olmalarına rağmen böyle bir şey yapmaları olmuştu! Peki, Camdaki Kız dizisindeki Hayri’nin karısı kim olacak?

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27 Haz 2022 - 10:36 Ankara- Yaşam

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