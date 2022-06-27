Camdaki Kız Hayri’nin Karısı Sonunda Ortaya Çıktı! Ne Buse Varol, Ne Gülsim Ali İlhan… Masumlar Apartmanı Detayı Şok Etti!

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü geçtiğimiz Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Sezon finali yapan Camdaki Kız’da Hayri ve Nalan öpüşmüşler ve seyirciler çılgına dönmüştü! Seyircilerin çılgına dönmesindeki sebepse Hayri ve Nalan’ın evli olmalarına rağmen böyle bir şey yapmaları olmuştu! Peki, Camdaki Kız dizisindeki Hayri’nin karısı kim olacak?

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