Masterchef Jürisi Danilo Zanna Şef Restaurant'ı Nerede? Danilo Zanna Restaurant Nerede? Danilo Zanna Restaurant'ının İsmi Nedir?

MasterChef Türkiye 2022 yarışması temmuz ayı itibariyle TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlıyor. Temmuz ayından itibaren seyirci karşısında olacak olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeliği koltuğunda bir kez daha Danilo Zanna oturuyor. Sezon arasını değerlendiren MasterChef jüri üyesi Danilo Zanna, ilk restoranını da faaliyete geçirmiş bulunuyor! Peki, Masterchef jürisi Danilo Zanna Şef Restaurant'ı nerede? Danilo Zanna restaurant nerede? Danilo Zanna Restaurant'ının ismi nedir? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...