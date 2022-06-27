Masterchef Jürisi Danilo Zanna Şef Restaurant'ı Nerede? Danilo Zanna Restaurant Nerede? Danilo Zanna Restaurant'ının İsmi Nedir?
Sezon arasını değerlendiren MasterChef jüri üyesi Danilo Zanna, ilk restoranını da faaliyete geçirmiş bulunuyor! Peki, Masterchef jürisi Danilo Zanna Şef Restaurant'ı nerede? Danilo Zanna restaurant nerede? İşte, merak edilenler...
MasterChef Türkiye 2022 yarışması temmuz ayı itibariyle TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlıyor. Temmuz ayından itibaren seyirci karşısında olacak olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeliği koltuğunda bir kez daha Danilo Zanna oturuyor. Sezon arasını değerlendiren MasterChef jüri üyesi Danilo Zanna, ilk restoranını da faaliyete geçirmiş bulunuyor! Peki, Masterchef jürisi Danilo Zanna Şef Restaurant'ı nerede? Danilo Zanna restaurant nerede? Danilo Zanna Restaurant'ının ismi nedir? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
27 Haz 2022 - 10:53 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.