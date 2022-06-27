Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı’dan Hayatının Haberi Verildi! 2,5 Milyon Liralık Arabadan Sonra Öyle Bir An Yaşandı Ki… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, ağızların açık kalmasına neden oldu! Acun llıcalı’dan gelen Batuhan Karacakaya haberi, sosyal medyayı inim inim inletti. 2,5 milyon liralık araçtan sonra öyle bir an yaşandı ki, seyirciler “Yok artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya finali yaşanmıştı. Adem’in sayılarını teker teker yıkan ve dokunulmazlık kolyesini kazanan Batuhan Karacakaya, potaya ise Hikmet Tuğsuz’u göndermişti. Eleme konseyinde Acun Ilıcalı’nın Batuhan Karacakaya’ya şok bir ifadede bulunması herkesin ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.