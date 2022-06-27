- 27 Haz 2022 - 10:57 G: 27 Haz 2022 - 11:10

Survivor Batuhan’a Acun Ilıcalı’dan Hayatının Haberi Verildi! 2,5 Milyon Liralık Arabadan Sonra Öyle Bir An Yaşandı Ki… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya, ağızların açık kalmasına neden oldu! Acun llıcalı’dan gelen Batuhan Karacakaya haberi, sosyal medyayı inim inim inletti. 2,5 milyon liralık araçtan sonra öyle bir an yaşandı ki, seyirciler “Yok artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya finali yaşanmıştı. Adem’in sayılarını teker teker yıkan ve dokunulmazlık kolyesini kazanan Batuhan Karacakaya, potaya ise Hikmet Tuğsuz’u göndermişti. Eleme konseyinde Acun Ilıcalı’nın Batuhan Karacakaya’ya şok bir ifadede bulunması herkesin ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Haz 2022 - 10:57 Ankara- Yaşam

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