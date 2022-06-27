Asgari Ücrete Ek Zam Geldi Mi? Temmuz Maaşları Hakkında Son Dakika Gelişmesi Yaşandı! Geçim Derdi Ortadan Kalkıyor…

Yapılacak sunumların ve görüşmelerin ardından Temmuz ayında açıklanacak olan memur ve emekli maaş zammının yanı sıra asgari ücrette yapılması beklenen düzenlemenin de netliğe kavuşması bekleniyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

4 Temmuz tarihinde, TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Haziran ayı rakamlarıyla birlikte ilk 6 aylık enflasyon verileri de ortaya çıkacak ve memur ve emekli maaş zamları da bu rakamlarla birlikte netleşecek. Bilindiği üzere asgari ücrete normal şartlar altında yılda bir kere, Aralık ayında zam uygulanıyordu. Ancak bu yıl hızla artan enflasyondan dolayı oluşan geçim sıkıntıları nedeniyle yıl ortasında asgari ücrete ilave zam talebi oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında asgari ücret düzenlemesinin görüşülmesi bekleniyor.

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