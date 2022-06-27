Asgari Ücrete Ek Zam Geldi Mi? Temmuz Maaşları Hakkında Son Dakika Gelişmesi Yaşandı! Geçim Derdi Ortadan Kalkıyor…
Milyonların gözü kulağı Temmuz ayında açıklanacak olan maaş zamlarında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek ve toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücretle ilgili sunum yapacak. İşte detaylar...
Yapılacak sunumların ve görüşmelerin ardından Temmuz ayında açıklanacak olan memur ve emekli maaş zammının yanı sıra asgari ücrette yapılması beklenen düzenlemenin de netliğe kavuşması bekleniyor. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
4 Temmuz tarihinde, TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Haziran ayı rakamlarıyla birlikte ilk 6 aylık enflasyon verileri de ortaya çıkacak ve memur ve emekli maaş zamları da bu rakamlarla birlikte netleşecek. Bilindiği üzere asgari ücrete normal şartlar altında yılda bir kere, Aralık ayında zam uygulanıyordu. Ancak bu yıl hızla artan enflasyondan dolayı oluşan geçim sıkıntıları nedeniyle yıl ortasında asgari ücrete ilave zam talebi oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında asgari ücret düzenlemesinin görüşülmesi bekleniyor.
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27 Haz 2022 - 11:28 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.