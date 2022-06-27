Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncayı’nın Neden Öldüğü Ortaya Çıktı! Herkes Başka Bir Şey Sanıyordu; Yürekler Sızım Sızım Sızladı…
Bir döneme damgasını vurmayı başarmış olan Kurtlar Vadisi dizisince canlandırdığı “Deve Tuncay” karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, 25 Haziran Cumartesi günü hayatını kaybetti. Özellikle de Kurtlar Vadisi izleyicilerinin şaşkınlık ve üzüntü ile karşıladığı bu vefat haberi sonrası Osman Wöber’in yakınları da yasa boğuldu. İşte detaylar...
Kurtlar Vadisi dışında birçok tiyatro oyununda, dizide ve sinema filminde de rol almış olan Wöber’in ölüm sebebi merak ediliyordu. Ünlü oyuncunun hayatını neden kaybettiği ortaya çıktı.
Osman Wöber, 27 Şubat 1960’ta Ankara’da dünyaya geldi. Avusturyalı – Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Devlet Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. 1988 – 1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu’nda, 1995 – 1998 yılları arsında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yapan Wöber, 2001 – 2009 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosunun başında görev aldı. Birçok tiyatro oyunu da yönetmiş olan Wöber’i Türkiye, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı “Deve Tuncay” karakteri ile tanıdı.
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27 Haz 2022 - 11:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.