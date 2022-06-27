Kurtlar Vadisi’nin Deve Tuncayı’nın Neden Öldüğü Ortaya Çıktı! Herkes Başka Bir Şey Sanıyordu; Yürekler Sızım Sızım Sızladı…

Kurtlar Vadisi dışında birçok tiyatro oyununda, dizide ve sinema filminde de rol almış olan Wöber’in ölüm sebebi merak ediliyordu. Ünlü oyuncunun hayatını neden kaybettiği ortaya çıktı.

Osman Wöber, 27 Şubat 1960’ta Ankara’da dünyaya geldi. Avusturyalı – Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Devlet Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. 1988 – 1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu’nda, 1995 – 1998 yılları arsında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yapan Wöber, 2001 – 2009 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosunun başında görev aldı. Birçok tiyatro oyunu da yönetmiş olan Wöber’i Türkiye, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı “Deve Tuncay” karakteri ile tanıdı.

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