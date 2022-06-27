27 Haz 2022 - 11:24 Güncelleme: 27 Haz 2022 - 11:43
A101 Marketlerden İnanılmaz İndirim Kampanyası! A’dan Z’ye İhtiyacınız Olan Ne Varsa A101’de Bulacaksınız. Televizyondan Telefona, Tekneden Klimaya Kadar Muhteşem A101 İndirimleri!
Sevilen market zinciri A101 seferberliği başlattı. Bir evde ihtiyaç duyulacak ne varsa A101’de indirimli şekilde satışa sunuluyor. İşte o inanılmaz indirim furyasına sahip 30 Haziran Perşembe Aktüeli.
Philips 65'' 4K Ultra UHD LED Smart TV 11.999 Türk Lirası
Toshiba 55'' Ultra HD Android TV 6.999 Türk Lirası
Toshiba 32'' Uydulu HD Smart TV 3.099 Türk Lirası
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27 Haz 2022 - 11:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.