İbrahim Tatlıses’in Gelini Bikinisiyle Böyle Görüntülendi! “Aman Kayınpederin Görmesin!”... Fiziğiyle Ortalığı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasemin Şefkatli, milyonların yüreklerini hoplattı. İbrahim Tatlıses’in biricik oğlu İdo Tatlıses’le evlendikten sonra ününe bir kez daha ün katan Yasemin Şefkatli, bikinili paylaşımıyla akılları yerinden çıkardı. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili paylaşımlara sevenleri ise “Aman kayınpederin görmesin” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sosyal medya fenomeni olan Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses’le mutlu bir yuva kurmuşlardı. Düğünleriyle milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çeken Yasemin Şefkatli, giymiş olduğu gelinliklerle dengeleri alt üst etmişti. Yasemin Şefkatli’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.