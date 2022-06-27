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27 Haz 2022 - 11:28

İbrahim Tatlıses’in Gelini Bikinisiyle Nefes Kesti! “Aman Kayınpederin Görmesin!” Fiziğiyle Ortalığı Alev Alev Yaktı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasemin Şefkatli, milyonların yüreklerini hoplattı. İbrahim Tatlıses’in biricik oğlu İdo Tatlıses’le evlendikten sonra ününe bir kez daha ün katan Yasemin Şefkatli, bikinili paylaşımıyla akılları yerinden çıkardı. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili paylaşımlara sevenleri ise “Aman kayınpederin görmesin” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…