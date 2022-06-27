Ercan Saatçi Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Gülümsün Özkök ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
Ercan Saatçi, özel yaşamına ilişkin detaylar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle ünlü sanatçının yaşı, herkesi bir hayli şaşırtıyor! Peki, Ercan Saatçi kaç yaşında? Ercan Saatçi kimdir, aslen nereli? İşte, merak edilenler...
Müzik dünyasının etkin isimlerinden biri olan Ercan Saatçi, özel yaşamına ilişkin detaylar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle ünlü sanatçının yaşı, herkesi bir hayli şaşırtıyor! Peki, Ercan Saatçi kaç yaşında? Ercan Saatçi kimdir, aslen nereli? Ercan Saatçi evli mi, eşi kim? Ercan Saatçi ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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27 Haz 2022 - 11:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.