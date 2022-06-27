Teşkilat Serdar’ı Çağlar Ertuğrul’un Sevgilisi Kayla Manukyan Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Çağlar Ertuğrul ile Yaş Farkı Dikkat Çekti!
Çağlar Ertuğrul, eski sevgilisi Kayla Manukyan ile yeniden barıştı. Şimdilerde tatilde olan Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan çifti, objektiflere yakalandıktan sonra magazin takipçilerinin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Teşkilat dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul’un sevgilisi Kayla Manukyan kimdir, kaç yaşında? İşte, ayrıntılar...
Ekranların yakışıklı oyuncusu Çağlar Ertuğrul, eski sevgilisi Kayla Manukyan ile yeniden barıştı. Şimdilerde tatilde olan Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan çifti, objektiflere yakalandıktan sonra magazin takipçilerinin gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan Kayla Manukyan’ın kim olduğunu görenler, şaşırdı kaldı! Peki, Teşkilat dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul’un sevgilisi Kayla Manukyan kimdir, kaç yaşında? Kayla Manukyan aslen nereli? Kayla Manukyan mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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27 Haz 2022 - 11:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.