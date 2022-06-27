Teşkilat Serdar’ı Çağlar Ertuğrul’un Sevgilisi Kayla Manukyan Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Sevgilisi Çağlar Ertuğrul ile Yaş Farkı Dikkat Çekti!

Ekranların yakışıklı oyuncusu Çağlar Ertuğrul, eski sevgilisi Kayla Manukyan ile yeniden barıştı. Şimdilerde tatilde olan Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan çifti, objektiflere yakalandıktan sonra magazin takipçilerinin gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan Kayla Manukyan’ın kim olduğunu görenler, şaşırdı kaldı! Peki, Teşkilat dizisinin Serdar’ı Çağlar Ertuğrul’un sevgilisi Kayla Manukyan kimdir, kaç yaşında? Kayla Manukyan aslen nereli? Kayla Manukyan mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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