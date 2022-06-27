- 27 Haz 2022 - 11:58 G: 27 Haz 2022 - 12:08

Hadise ve Ebru Gündeş Hakkında Bomba İddia! 2 Milyon Lirayı Elinin Tersiyle İtti; “O Varsa Ben Yokum” Dedi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Ebru Gündeş hakkında şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İki milyon lirayı elinin tersiyle ittiği konuşulurken; ünlü sanatçının “O varsa ben yokum” demesi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yaz sezonunda iddialara göre Ebru Gündeş’in eski kocası Rezza Zarrab ve Hadise arasında bir aşk yaşıyordu! İddiaları ışık hızında yalanlayan Hadise, sevenlerinden destekleri almıştı. Konu hakkında hiçbir açıklama yapmayan Ebru Gündeş ise Rezza Zarrab’la boşanma davası açmıştı. Gündemi yakıp yıkan bu durum çok konuşulanlar arasında girmişti. Şimdiyse ikilinin birbirine girdiğine dair iddialar hayranlarını şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Haz 2022 - 11:58 Ankara- Yaşam

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