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27 Haz 2022 - 19:40

Hadise ve Ebru Gündeş Kavgası Bitmek Bilmiyor! Bomba İddia; 2 Milyon Lirayı Elinin Tersiyle İtti; “O Varsa Ben Yokum” Dedi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Ebru Gündeş hakkında şok bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İki milyon lirayı elinin tersiyle ittiği konuşulurken; ünlü sanatçının “O varsa ben yokum” demesi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…