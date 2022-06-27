Nilsu Berfin Aktaş Bakın Kaç Yaşındaymış! Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Serdar Sertçelik ile Yaş Farkı Dikkat Çekti!
Serdar Sertçelik ile dünya evine giren Nisu Berfin Aktaş herkesi şaşırtmayı başarırken; eşinin kim olduğu da büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında? Nilsu Berfin Aktaş kimdir, aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, ayrıntılar...
Bir süredir sergilediği oyunculuk performansından özel yaşamına kadar her bir detay ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı. Ani bir karar ile sevgilisi Serdar Sertçelik ile dünya evine giren Nisu Berfin Aktaş herkesi şaşırtmayı başarırken; eşinin kim olduğu da büyük bir merak konusu haline dönüştü. Öte yandan taze evlilerin ilk evlilik krizi de ses getiren başka bir detay oldu! Peki, Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında? Nilsu Berfin Aktaş kimdir, aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Nilsu Berfin Aktaş evlendi mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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27 Haz 2022 - 12:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.