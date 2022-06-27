Nilsu Berfin Aktaş Bakın Kaç Yaşındaymış! Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Serdar Sertçelik ile Yaş Farkı Dikkat Çekti!

Bir süredir sergilediği oyunculuk performansından özel yaşamına kadar her bir detay ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı. Ani bir karar ile sevgilisi Serdar Sertçelik ile dünya evine giren Nisu Berfin Aktaş herkesi şaşırtmayı başarırken; eşinin kim olduğu da büyük bir merak konusu haline dönüştü. Öte yandan taze evlilerin ilk evlilik krizi de ses getiren başka bir detay oldu! Peki, Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında? Nilsu Berfin Aktaş kimdir, aslen nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Nilsu Berfin Aktaş evlendi mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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