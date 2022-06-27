- 27 Haz 2022 - 11:56 G: 27 Haz 2022 - 12:26

BİM Market Bombayı Patlattı! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Almak İsteyenler Koşa Koşa BİM’e Gidiyor! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 65 TL’ye Düştü!

Enflasyonun yükselişi ve döviz kurlarının artışı nedeni ile gıda ürünlerine durmaksızın zam gelirken, Bim market indirimi başlattı. Temel gıda ürünlerine zaman zaman getirdiği indirimler ile halkın sevilen marketlerinden olan BİM, Ayçiçek yağı, toz şeker ve çayda yine indirime gitti. İşte o fiyatlar.

Son zamanlarda Ayçiçek yağı, çay ve şeker fiyatlarının rekor yükselişleri tüketicileri hayli zor durumda bırakırken, vatandaşlar temel gıda ürünlerinden olan Ayçiçek yağı, çay ve şekeri ucuza nereden satın alabileceklerini araştırmaya başladırlar. Artan kur fiyatları ve yükselen enflasyondan birebir etkilenen temel gıda ürünlerinden olan Ayçiçek yağı, çay ve şeker son zamlarla alışılmadık etiket fiyatlarına sahip oldu. Artan fiyatlara inat, BİM marketler büyük indirimi getirdi. İşte o indirimli sıvı yağ, çay ve şeker fiyatları.

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27 Haz 2022 - 11:56 - Yaşam

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