Masterchef Jürisi Somer Şef Restaurant'ı Nerede? Somer Sivrioğlu Efendy Restaurant Nerede? Somer Sivrioğlu Restaurant'ının İsmi Nedir?
MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bir restoran daha açtı! Peki, Masterchef jürisi Somer Şef Restaurant'ı nerede? Somer Sivrioğlu restaurant nerede? İşte, merak edilenler...
Yeni sezon için geri sayıma başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasına sayılı günler kala jüri üyeleri de belli oldu. Bir kez daha Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın üstlendiği MasterChef jüri üyeliği koltuğunun üçüncüsüne yine Somer Sivrioğlu oğlu oturdu. Yeni sezon öncesi işine ağırlık veren MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bir restoran daha açtı! Peki, Masterchef jürisi Somer Şef Restaurant'ı nerede? Somer Sivrioğlu restaurant nerede? Somer Sivrioğlu Restaurant'ının ismi nedir? İşte, detaylar…
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27 Haz 2022 - 23:33 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.