Masterchef Jürisi Somer Şef Restaurant'ı Nerede? Somer Sivrioğlu Restaurant Nerede? Somer Sivrioğlu Restaurant'ının İsmi Nedir?

Yeni sezon için geri sayıma başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasına sayılı günler kala jüri üyeleri de belli oldu. Bir kez daha Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın üstlendiği MasterChef jüri üyeliği koltuğunun üçüncüsüne yine Somer Sivrioğlu oğlu oturdu. Yeni sezon öncesi işine ağırlık veren MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bir restoran daha açtı! Peki, Masterchef jürisi Somer Şef Restaurant'ı nerede? Somer Sivrioğlu restaurant nerede? Somer Sivrioğlu Restaurant'ının ismi nedir? İşte, detaylar…

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