- 27 Haz 2022 - 19:42

Survivor’a (Bugün) Veda Eden İsim Saatler Öncesi Belli Oldu! Nisa mı, Hikmet mi? O İsmi Görenler Davul Zurna Bayram Etti! Twitter, Instagram, Youtube Bunu Konuşuyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, bir sezon boyunca ifşalarla geçti. Elenecek ismin ifşa edilmesiyle birlikte adeta davul zurna tutuldu! İfşanın ardından Twitter, Instagram ve Youtube gibi sosyal medya mecraları bunu konuşmaya başladı! Peki, yarışmaya veda eden isim Nisa mı oldu, Hikmet mi?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümüyle birlikte heyecan üst seviyelere kadar çıkmıştı. Batuhan Karacakaya’nın ikinci oyunu da kazanmasıyla birlikte potaya giden isim Hikmet Tuğsuz olarak açıklanmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın ardından potaya giden isim Hikmet Tuğsuz olunca; Survivor izleyicisi şok geçirmişti. Hikmet Tuğsuz’u söylemeyeceğine dair yorumlarda bulunan Batuhan Karacakaya’nın bir anda Hikmet’i potaya sokması kafalarda soru işaretine neden olmuştu. Peki, elenen isim kim oldu?

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27 Haz 2022 - 19:42 Ankara- Yaşam

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