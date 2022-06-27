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27 Haz 2022 - 19:42

Survivor’a (Bugün) Veda Eden İsim Saatler Öncesi Belli Oldu! Nisa mı, Hikmet mi? O İsmi Görenler Davul Zurna Bayram Etti! Twitter, Instagram, Youtube Bunu Konuşuyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, bir sezon boyunca ifşalarla geçti. Elenecek ismin ifşa edilmesiyle birlikte adeta davul zurna tutuldu! İfşanın ardından Twitter, Instagram ve Youtube gibi sosyal medya mecraları bunu konuşmaya başladı! Peki, yarışmaya veda eden isim Nisa mı oldu, Hikmet mi?